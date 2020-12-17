17 декабря пройдут слушания по делу экс-полицейских, обвиняемых в задержании Голунова

Слушания назначены на 11:00 по московскому времени. Заседание в течение осени и зимы текущего года несколько раз переносилось. Сначала причиной стала болезнь судьи, затем 14 декабря слушания были отложены по причине отсутствия документов о лишении адвокатского статуса представителя защиты Алексея Коврижкина.

Бывшим полицейским УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Игорю Ляховцу, Денису Коновалову, Акбару Сергалиеву и еще двум фигурантам предъявлено обвинение в превышении полномочий. Все пятеро входили в состав отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Прокуратура настаивала на проведении закрытого судебного разбирательства, однако потерпевший Голунов и его адвокат Сергей Бадамшин смогли добиться проведения процесса в открытом режиме. Несмотря на это, допуск представителей СМИ в суд будет ограничен из-за противоэпидемических мер, вызванных пандемией COVID-19.

