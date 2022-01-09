СМИ: россиян из Алма-Аты доставят на родину двумя рейсами

Самолеты Минобороны РФ 9 января вывезут двумя рейсами из Алма-Аты российских граждан, сообщает ТАСС.

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Два рейса будут выполнены в Иваново и Оренбург из международного аэропорта Алма-Аты. В настоящее время воздушная гавань не принимает гражданские лайнеры. Рейсы состоятся с 14:00 до 18:00 мск. Сбор назначен в терминале аэропорта на 11:00 мск.

С собой разрешено взять только ручную кладь по принципу «один пассажир — одно место для клади». При этом погрузка багажа на борт осуществляться не будет.

Напомним, несколько сотен российских граждан попросили вывезти их из обхваченного беспорядками Казахстана. В первую очередь дипломаты занимаются возвращением школьников и детей, которые отдыхали в Казахстане на каникулах.

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ФОТО: flickr.com // Ioanna Finve
ТЕГИ:Минобороны РФЭвакуацияКазахстан
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