Россияне назвали самым желанным сиквелом продолжение романа «Мастер и Маргарита»

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самым популярным произведением, продолжения которого хотели бы россияне. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на итоги исследования Литрес и LiveLib.

Специалисты сервисов выяснили, что более 74% опрошенных любят читать сиквелы — продолжения книг, которые продолжают или расширяют историю произведения. Большинство россиян хотели бы увидеть сиквелы любимых книг из-за интересных персонажей (74%), «чувства ностальгии» при погружении в знакомую атмосферу (53%), а также для того, чтобы узнать больше о мире, в котором происходит действие (45%).

Среди классической литературы самыми желанными сиквелами стали «Мастер и Маргарита» (более 23%), роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (22%), произведение Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Кроме того, респонденты хотели бы продолжения «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма (16%) и «Евгения Онегина» Александра Пушкина (13%).

В современной литературе самыми популярными произведениями, сиквелы которых были бы интересны россиянам, стали «Прислуга» Кэтрин Стокетт (более 18%), «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга (17%), «Исчезнувшая» Гиллиан Флинн (16%). Кроме того, в пятерку наиболее популярных попали роман Кинга «Оно» (15%) и книга Мариам Петросян «Дом, в котором…» (14%).

