16 тонн сокровищ нашли в гробнице сына первого императора династии Цинь
В Китае в гробнице сына первого императора династии Цинь нашли 16 тонн сокровищ. Об этом сообщает издание Arkeonews.
По данным источника, их обнаружили на глубине 16 метров. В саркофаге предполагаемого принца Гао также нашли броню, нефрит, оружие, несколько золотых и серебряных верблюдов, посуду и шесть тысяч бронзовых монет.
Однако ученые не исключают, что это захоронение может принадлежать не сыну императора, а какому-то высокопоставленному дворянину или полководцу.
Цинь Шихуанди — это первый китайский император, который построил терракотовую армию: шесть тысяч памятников воинам в натуральную величину. Они находятся в самом большом в мире мавзолее. Его площадь составляет 56 квадратных километров.
Там ученые также нашли огромный дворец размером с четверть запрещенного города в Пекине. По записям древнего китайского историка Сыма Цяня, сын императора Гао попросил своего брата отправить себя к отцу в загробный мир.
Ранее «Известия» сообщили, что археологи нашли под Тулой часть копья и наконечники стрел XIV века.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru