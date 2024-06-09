16 тонн сокровищ нашли в гробнице сына первого императора династии Цинь

В Китае в гробнице сына первого императора династии Цинь нашли 16 тонн сокровищ. Об этом сообщает издание Arkeonews.

По данным источника, их обнаружили на глубине 16 метров. В саркофаге предполагаемого принца Гао также нашли броню, нефрит, оружие, несколько золотых и серебряных верблюдов, посуду и шесть тысяч бронзовых монет.

Однако ученые не исключают, что это захоронение может принадлежать не сыну императора, а какому-то высокопоставленному дворянину или полководцу.

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Цинь Шихуанди — это первый китайский император, который построил терракотовую армию: шесть тысяч памятников воинам в натуральную величину. Они находятся в самом большом в мире мавзолее. Его площадь составляет 56 квадратных километров.

Там ученые также нашли огромный дворец размером с четверть запрещенного города в Пекине. По записям древнего китайского историка Сыма Цяня, сын императора Гао попросил своего брата отправить себя к отцу в загробный мир.

Ранее «Известия» сообщили, что археологи нашли под Тулой часть копья и наконечники стрел XIV века.

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ФОТО: РИА Новости
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