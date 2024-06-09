16 тонн сокровищ нашли в гробнице сына первого императора династии Цинь

В Китае в гробнице сына первого императора династии Цинь нашли 16 тонн сокровищ. Об этом сообщает издание Arkeonews.

По данным источника, их обнаружили на глубине 16 метров. В саркофаге предполагаемого принца Гао также нашли броню, нефрит, оружие, несколько золотых и серебряных верблюдов, посуду и шесть тысяч бронзовых монет.

Однако ученые не исключают, что это захоронение может принадлежать не сыну императора, а какому-то высокопоставленному дворянину или полководцу.