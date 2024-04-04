В Москве археологи нашли керамику и стеклянные бусы XII века

По его словам, находки свидетельствуют, что Москва в XII веке была довольно развитым городом-крепостью. Керамика в него завозилась из Ирана, Хорезма и Золотой Орды, а украшения из Византии.

«Из-за хрупкости археологи находят лишь фрагменты украшений и собирают их по крупицам», - отметил Собянин.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что за 12 лет археологи обнаружили в Москве более 100 тысяч находок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

