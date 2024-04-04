В Москве археологи нашли керамику и стеклянные бусы XII века
Керамические изделия домонгольского периода и стеклянные браслеты, датируемые XII-XIV веками, обнаружили археологи в районе Китай-города в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, находки свидетельствуют, что Москва в XII веке была довольно развитым городом-крепостью. Керамика в него завозилась из Ирана, Хорезма и Золотой Орды, а украшения из Византии.
«Из-за хрупкости археологи находят лишь фрагменты украшений и собирают их по крупицам», - отметил Собянин.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что за 12 лет археологи обнаружили в Москве более 100 тысяч находок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru