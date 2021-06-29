13 тысяч жителей Нижегородской области остались без электричества из-за непогоды

Из-за сильного ветра и дождя, которые обрушились на Нижегородскую область вечером 28 июня, повалены деревья и нарушено электроснабжение в 44 населенных пунктах, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Более 80 тысяч жителей Нижегородской и Костромской областей остались без электричества

Последствия непогоды зафиксированы в восьми муниципалитетах области, в том числе, в Нижнем Новгороде. Без электроэнергии остаются более 13 тысяч человек, проживающих в 4 тысячах 182 домах.

Ветром повалено 19 деревьев, два автомобиля получили повреждения.

На днях около 300 человек пострадали из-за торнадо в Чехии в Южноморавском крае. В результате происшествия были частично разрушены сем сел.

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