13 тысяч жителей Нижегородской области остались без электричества из-за непогоды

Последствия непогоды зафиксированы в восьми муниципалитетах области, в том числе, в Нижнем Новгороде. Без электроэнергии остаются более 13 тысяч человек, проживающих в 4 тысячах 182 домах.

Ветром повалено 19 деревьев, два автомобиля получили повреждения.

На днях около 300 человек пострадали из-за торнадо в Чехии в Южноморавском крае. В результате происшествия были частично разрушены сем сел.

