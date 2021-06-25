В Чехии около 300 человек пострадали при торнадо
Около 300 человек пострадали из-за торнадо в Чехии в Южноморавском крае, сообщило ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.
Торнадо обрушилось на районы городов Бржецлав и Годонин, в результате происшествия были частично разрушены сем сел. Еще 32 тысячи семей остались без электричества. Больница в Годонине оказала медицинскую помощь по меньшей мере 200 гражданам, среди них есть дети.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что случившееся является огромной трагедией. Он отметил, что торнадо нанес большой материальный ущерб в регионе. Бабиш вылетит на место событий сразу после саммита ЕС.
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