Более 80 тысяч жителей Нижегородской и Костромской областей остались без электричества

После аварий, которые произошли из-за грозы, дождя и сильных порывов ветра, более 80 тысяч жителей в Нижегородской и Костромской областях остались без электричества, сообщает телеканал «360».

В Костромской области без электроснабжения остаются около 30,5 тысяч человек, в Нижегородской - 50 тысяч 600 человек.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы 114 специалистов и 54 единицы техники.

