121 ребенок отравился водой из-под крана в Карачаево-Черкесии
6 октября 202306:44
В Карачаево-Черкесии более 150 человек, среди которых 121 ребенок, отравились водой из крана, сообщает управление Роспотребнадзора по республике.
Это случилось в начале сентября в Усть-Джегутинском районе. Проведено расследование всех случаев массового заболевания острой кишечной инфекцией. Как оказалось, произошел подсос грунтовых вод, насыщенных фекальными стоками.
Ранее стало известно об отравлении 27 детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru