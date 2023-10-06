121 ребенок отравился водой из-под крана в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии более 150 человек, среди которых 121 ребенок, отравились водой из крана, сообщает управление Роспотребнадзора по республике.

Более 270 человек отравились едой из доставки в Санкт-Петербурге

Это случилось в начале сентября в Усть-Джегутинском районе. Проведено расследование всех случаев массового заболевания острой кишечной инфекцией. Как оказалось, произошел подсос грунтовых вод, насыщенных фекальными стоками.

Ранее стало известно об отравлении 27 детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ОтравленияКарачаево-черкесия

Горячие новости

Все новости

партнеры