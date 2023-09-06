В Карачаево-Черкесии 27 детей отравились водой из-под крана

В Карачаево-Черкессии дети массово отравились водой из-под крана.

Число отравившихся шаурмой в Москве увеличилось до 53

Сообщается, что вспышка начала в городе Усть-Джегуте. Дети пили некипяченную воду.

В Роспотребналзоре заявили о начале выяснения причин произошедшего, пострадавшие заболели с кишечной инфекцией.

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ФОТО: РИА Новости
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