12 медсестер больницы Владимирской области заявили об одновременном увольнении
Двенадцать медсестер Александровской районной больницы во Владимирской области написали заявления об увольнении из медучреждения из-за сокращения зарплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.
Отмечается, что медсестрам отменили стимулирующие выплаты из-за перевыполнения дорожной карты по зарплате.
По словам Обидна, в связи с этим медсестры лишатся от 400 до 1,5 тысяч рублей в месяц. На данный момент их зарплата составляет около 32-35 тысяч рублей.
Ранее похожая ситуация произошла в Нижнем Тагиле. Шесть хирургов из двух хирургических отделений Центральной горбольницы №1 Нижнего Тагила подали заявления на увольнение. Причиной они назвали чрезмерно высокие нагрузки и низкие зарплаты.
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