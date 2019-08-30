12 медсестер больницы Владимирской области заявили об одновременном увольнении

По словам Обидна, в связи с этим медсестры лишатся от 400 до 1,5 тысяч рублей в месяц. На данный момент их зарплата составляет около 32-35 тысяч рублей.

Ранее похожая ситуация произошла в Нижнем Тагиле. Шесть хирургов из двух хирургических отделений Центральной горбольницы №1 Нижнего Тагила подали заявления на увольнение. Причиной они назвали чрезмерно высокие нагрузки и низкие зарплаты.

