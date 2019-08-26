Оперировать за гроши не готовы

Шесть врачей из двух хирургических отделений Центральной горбольницы №1 Нижнего Тагила решили уволиться. Причиной они назвали чрезмерно высокие нагрузки и низкие зарплаты. Об этом на минувшей неделе сообщили региональные СМИ. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос массового увольнения хирургов требует серьезной реакции областных властей. По его словам, Минздрав уже изучает этот вопрос. Ранее такая же ситуация сложилась еще в одной нижнетагильской больнице, в Демидовской.

Разобраться в ситуации с массовым увольнением хирургов обещал губернатор Свердловской области, сообщив о намерении созвать совещание для поиска решения проблемы.

«Выслушаем и врачей, и руководство больниц, и профсоюз, и минздрав. Попробуем понять, где допущены ошибки и что нужно сделать… Региональное правительство делает все необходимое, чтобы тагильчане не испытывали недостатка в квалифицированной помощи хирургов», - написал Евгений Куйвашев в соцсетях.

Известно также, что глава региона вызвал из отпуска областного министра здравоохранения Андрея Цветкова. Недоотдохнувший министр распорядился создать специальную комиссию, которая уже приступила к работе. Как пишет ТАСС, предполагается, что нагрузку на врачей снизят за счет привлечения специалистов из других городов. После начала работы комиссии один из хирургов отозвал свое заявление об увольнении. Остальные взяли неделю на размышление.

Встретиться с врачами, собравшимися увольняться, а заодно и с их руководством хотят и в прокуратуре Свердловской области. По сообщению ее пресс-службы, встреча состоится 28 августа, она пройдет в рамках проверки в связи с заявлениями работников медучреждений о нарушении их трудовых прав. Будут проверены «все доводы, изложенные работниками медицинских учреждений Нижнего Тагила, в том числе по вопросам начисления заработной платы и стимулирующих выплат», - говорится в сообщении ведомства.

А доводы нижнетагильских врачей просты как скальпель. Хирург горбольницы №1, слова которого приводит интернет-издание URA.RU, рассказал, что оклад увольняющихся врачей составляет всего 22 тысячи рублей. Дополнительный приработок дают дежурства – в нарушение трудового законодательства: «приходим на работу днем, работаем, переходим плавно на ночное дежурство. Хотя по кодексу только 12 часов можно работать без перерыва», - рассказал врач. По его словам, после массового увольнения хирургов уже упоминавшейся Демидовской больницы пациентов начали перенаправлять в горбольницы №1 и №4, не обеспечив их «ни ресурсами, ни кадрами, ни адекватными доплатами».

Еще доводы нужны?

