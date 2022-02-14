112: У Жириновского диагностировали воспалительные процессы в головном мозге

У лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского диагностировали воспалительные процессы в головном мозге, сообщает Telegram-канала «112».

До этого в СМИ говорилось, что состояние политика оценивается как стабильно тяжелое.

Сейчас Жириновский находится под наблюдением врачей в Центральной клинической больнице Москвы. Его подключили к высокопоточному аппарату ИВЛ.

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Ранее представители ЛДПР призвали не верить ложным сообщениям о смерти лидера партии.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в медучреждение с подозрением на коронавирус. СМИ сообщали, что у него диагностировали двухстороннюю пневмонию с поражением легких от 30 до 75%.

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ФОТО: https://www.instagram.com/zhirinovskiy/
ТЕГИ:ЗдоровьеБольницаКоронавирусЛДПРВладимир Жириновский
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