11 декабря в Подмосковье спилят главную новогоднюю ель России

13 декабря 84-летнее дерево отправят в Кремль. Оно было выбрано отборочной комиссией из нескольких десятков вариантов за высоту, правильную пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный окрас хвои и возможность легкого подъезда. Два дня потребуется на то, чтобы упаковать ель и уложить на автомобильную платформу.

Поздним вечером 13 декабря дерево будет доставлено в Кремль, где ее установят на Соборной площади.

В 2022 году главной новогодней елью России было 95-летнее дерево из Волоколамского городского округа. Его высота составила высотой 27 метров.

Ранее жительница города Миньяр в Челябинской области Елена Шалдина потребовала от властей 200 тысяч рублей за спиленную у неё ёлку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

