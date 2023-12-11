11 декабря в Подмосковье спилят главную новогоднюю ель России
11 декабря в подмосковном Щелкове спилят главную новогоднюю елку России, сообщает ТАСС.
13 декабря 84-летнее дерево отправят в Кремль. Оно было выбрано отборочной комиссией из нескольких десятков вариантов за высоту, правильную пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный окрас хвои и возможность легкого подъезда. Два дня потребуется на то, чтобы упаковать ель и уложить на автомобильную платформу.
Поздним вечером 13 декабря дерево будет доставлено в Кремль, где ее установят на Соборной площади.
В 2022 году главной новогодней елью России было 95-летнее дерево из Волоколамского городского округа. Его высота составила высотой 27 метров.
Ранее жительница города Миньяр в Челябинской области Елена Шалдина потребовала от властей 200 тысяч рублей за спиленную у неё ёлку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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