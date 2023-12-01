Первую в стране новогоднюю елку зажгли в Якутии
В Якутии зажгли первую в России новогоднюю ёлку. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Мероприятие прошло в Якутске в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Теперь, как отметил глава региона Айсен Николаев, «огни новогодних ёлок зажгутся по всей стране».
В пресс-службе добавили, что участники праздника «стали свидетелями настоящего новогоднего волшебства».
«Хранитель холода Чысхаан после зажжения елки переместился из Якутска в Москву на международную выставку-форум «Россия», где передаст символ холода (посох) российскому Деду Морозу из Великого Устюга. После этого огни новогодних елок зажгутся по всей стране», - говорится в сообщении.
Ранее «Поезд Деда Мороза», проехавший более 33 тысяч километров за три месяца 2022 года, внесли в Книгу рекордов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru