Первую в стране новогоднюю елку зажгли в Якутии

Мероприятие прошло в Якутске в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Теперь, как отметил глава региона Айсен Николаев, «огни новогодних ёлок зажгутся по всей стране».

В пресс-службе добавили, что участники праздника «стали свидетелями настоящего новогоднего волшебства».

«Хранитель холода Чысхаан после зажжения елки переместился из Якутска в Москву на международную выставку-форум «Россия», где передаст символ холода (посох) российскому Деду Морозу из Великого Устюга. После этого огни новогодних елок зажгутся по всей стране», - говорится в сообщении.

Ранее «Поезд Деда Мороза», проехавший более 33 тысяч километров за три месяца 2022 года, внесли в Книгу рекордов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

