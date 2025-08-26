1 сентября в торговых центрах могут остановиться эскалаторы

Это связано с тем, что невозможно провести техническое освидетельствование по обновленным правилам. Данный факт формально означает необходимость приостановки работы этого вида оборудования.

Союз торговых центров России ранее обратился за разъяснениями к главе Ростехнадзора Александру Трембицкому. В ведомстве подтвердили получение обращения и сообщили о его рассмотрении. Ответ должен поступить в ближайшее время.

Новые правила распространяются на все объекты, кроме метрополитена и требуют ежегодного технического освидетельствования. Реализация данного требования оказалась затруднительной для бизнеса.

Ранее один человек погиб при поломке туристического эскалатора в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

