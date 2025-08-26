1 сентября в торговых центрах могут остановиться эскалаторы
С 1 сентября владельцы торговых центров и коммерческой недвижимости в России могут столкнуться с проблемами в эксплуатации траволаторов, эскалаторов и подъемников для людей с ограниченными возможностями, сообщает «Коммерсант».
Это связано с тем, что невозможно провести техническое освидетельствование по обновленным правилам. Данный факт формально означает необходимость приостановки работы этого вида оборудования.
Союз торговых центров России ранее обратился за разъяснениями к главе Ростехнадзора Александру Трембицкому. В ведомстве подтвердили получение обращения и сообщили о его рассмотрении. Ответ должен поступить в ближайшее время.
Новые правила распространяются на все объекты, кроме метрополитена и требуют ежегодного технического освидетельствования. Реализация данного требования оказалась затруднительной для бизнеса.
Ранее один человек погиб при поломке туристического эскалатора в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru