Один человек погиб при поломке туристического эскалатора в Китае
При поломке туристического эскалатора на водопаде Дэтянь в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая погиб один человек. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей сообщили представители администрации парка.
По данным источника, еще 60 посетителей получили травмы. Один из них находится в тяжелом состоянии. Известно, что накануне в парке отказало оборудование эскалатора, который используют для обзора водопада и называют «Волшебный ковер».
После случившегося на место происшествия сразу прибыли спасательные и пожарные службы. Медики оказали раненым всю необходимую помощь.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Китае при обрушении автомагистрали погибли не менее 19 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru