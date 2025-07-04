Собянин: Новая школа в Коммунарке откроется 1 сентября

По его словам, в школе есть комфортные учебные кабинеты, в том числе специализированные, например, робототехники, музыки и пения. Также оборудованы спортивный м актовый зал, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, современная медиатека и ИТ-полигон.

Градоначальник отметил, что на школьном дворе организованы зона тихого отдыха и участок под школьный огород, игровые площадки, места для сдачи норм ГТО, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле и беговые дорожки.

«Завтракать и обедать ребята будут в просторной столовой», - написал мэр.

Ранее Собянин заявил о завершении строительства детского сада на 350 мест в Филимонковском районе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

