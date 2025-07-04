Собянин: Новая школа в Коммунарке откроется 1 сентября
Расположенный на территории ЖК «Саларьево парк» новый корпус школы № 2094 на 1150 детей откроется 1 сентября. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в школе есть комфортные учебные кабинеты, в том числе специализированные, например, робототехники, музыки и пения. Также оборудованы спортивный м актовый зал, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, современная медиатека и ИТ-полигон.
Градоначальник отметил, что на школьном дворе организованы зона тихого отдыха и участок под школьный огород, игровые площадки, места для сдачи норм ГТО, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле и беговые дорожки.
«Завтракать и обедать ребята будут в просторной столовой», - написал мэр.
Ранее Собянин заявил о завершении строительства детского сада на 350 мест в Филимонковском районе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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