Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в школах с 1 сентября
С 1 сентября 2025 года в школах будет введен единый учебник по истории для 5-9 классов. Об этом заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе подкаста Центра знаний «Машук», сообщило РИА Новости.
По мнению Торкунова, учебное пособие поможет российским школьникам лучше понять исторический процесс, поскольку в новом учебнике «представлено много материалов о роли личности в истории, рассказаны важнейшие исторические события».
Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта вокруг Украины отразят в единых учебниках по истории России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru