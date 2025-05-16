Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в школах с 1 сентября

По мнению Торкунова, учебное пособие поможет российским школьникам лучше понять исторический процесс, поскольку в новом учебнике «представлено много материалов о роли личности в истории, рассказаны важнейшие исторические события».

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта вокруг Украины отразят в единых учебниках по истории России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

