️Роспотребнадзор выявил сальмонеллу в сосисках «Папа может»
Сосиски под брендом «Папа может», выпускаемые Останкинским мясокомбинатом, оказались заражены сальмонеллой. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на результаты лабораторных исследований, проведенных в рамках плановой проверки.
Согласно опубликованному в Едином реестре проверок протоколу, бактерии были обнаружены в пробах продукции «Молочные», взятых в одном из магазинов торговой сети «Светофор» в Тверской области.
Опасная партия была произведена на перерабатывающей площадке предприятия в городе Гагарин Смоленской области.
Как пояснили в ведомстве, сальмонеллы представляют серьезную угрозу для здоровья человека, поскольку могут вызывать брюшной тиф, паратиф и сальмонеллез, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru