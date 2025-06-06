️Роспотребнадзор выявил сальмонеллу в сосисках «Папа может»

Сосиски под брендом «Папа может», выпускаемые Останкинским мясокомбинатом, оказались заражены сальмонеллой. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на результаты лабораторных исследований, проведенных в рамках плановой проверки.

Согласно опубликованному в Едином реестре проверок протоколу, бактерии были обнаружены в пробах продукции «Молочные», взятых в одном из магазинов торговой сети «Светофор» в Тверской области.

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Опасная партия была произведена на перерабатывающей площадке предприятия в городе Гагарин Смоленской области.

Как пояснили в ведомстве, сальмонеллы представляют серьезную угрозу для здоровья человека, поскольку могут вызывать брюшной тиф, паратиф и сальмонеллез, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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