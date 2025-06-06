️Роспотребнадзор выявил сальмонеллу в сосисках «Папа может»

Сосиски под брендом «Папа может», выпускаемые Останкинским мясокомбинатом, оказались заражены сальмонеллой. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на результаты лабораторных исследований, проведенных в рамках плановой проверки.

Согласно опубликованному в Едином реестре проверок протоколу, бактерии были обнаружены в пробах продукции «Молочные», взятых в одном из магазинов торговой сети «Светофор» в Тверской области.