Зима в Москве начнется с сильного снегопада

Температура воздуха в первый день календарной зимы составит около ноля градусов, передает РИА Новости. Такая температура прогнозируется как днем, так и ночью.

Ранее сообщалось, что сегодня в Москве начинается работа катков с искусственным покрытием. На них будут соблюдаться все противоэпидемические меры.

