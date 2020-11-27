Зима в Москве начнется с сильного снегопада

На Москву надвигается холодный фронт, который принесет снегопады. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, во вторник, 1 декабря, в столице ожидается выпадение до 7 сантиметров снега.

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Температура воздуха в первый день календарной зимы составит около ноля градусов, передает РИА Новости. Такая температура прогнозируется как днем, так и ночью.

Ранее сообщалось, что сегодня в Москве начинается работа катков с искусственным покрытием. На них будут соблюдаться все противоэпидемические меры.

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ФОТО: РИА Новости
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