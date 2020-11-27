В Москве начинают работу катки

В парках Москвы в пятницу, 27 ноября, открываются катки с искусственным льдом. Посетителям предложат пройти обязательную регистрацию по QR-коду. На бесплатных катках сотрудникам дается право ограничивать вход при превышении количества посетителей, на платные будут пускать по сеансам.

В раздевалках также будут соблюдаться все меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса - нужно будет носить маску, а при входе на каток у людей проверят температуру.