В Москве начинают работу катки
В парках Москвы в пятницу, 27 ноября, открываются катки с искусственным льдом. Посетителям предложат пройти обязательную регистрацию по QR-коду. На бесплатных катках сотрудникам дается право ограничивать вход при превышении количества посетителей, на платные будут пускать по сеансам.
В раздевалках также будут соблюдаться все меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса - нужно будет носить маску, а при входе на каток у людей проверят температуру.
Бесплатно в этом году покататься на коньках можно будет в парках «Фили», 50-летия Октября, «Митино», «Ангарские пруды», «Дубки», Гончаровском парке и в Усадьбе Воронцово.
Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что более 30 тыс. посетителей заведений, зарегистрированных в системе QR-кодов в Москве, получили уведомление о возможном контакте с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19, передает RT.
Кроме того, градоначальник продлил ограничительные меры в мегаполисе до 15 января 2021 года, сообщает РЕН ТВ.
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