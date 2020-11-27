В Москве начинают работу катки

В парках Москвы в пятницу, 27 ноября, открываются катки с искусственным льдом. Посетителям предложат пройти обязательную регистрацию по QR-коду. На бесплатных катках сотрудникам дается право ограничивать вход при превышении количества посетителей, на платные будут пускать по сеансам.

В раздевалках также будут соблюдаться все меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса - нужно будет носить маску, а при входе на каток у людей проверят температуру.

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Бесплатно в этом году покататься на коньках можно будет в парках «Фили», 50-летия Октября, «Митино», «Ангарские пруды», «Дубки», Гончаровском парке и в Усадьбе Воронцово.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что более 30 тыс. посетителей заведений, зарегистрированных в системе QR-кодов в Москве, получили уведомление о возможном контакте с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19, передает RT.

Кроме того, градоначальник продлил ограничительные меры в мегаполисе до 15 января 2021 года, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: @a_photo_vision
ТЕГИ:МоскваКаток
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