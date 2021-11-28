На фотовыставке достопримечательностей сервис Russpass поможет организовать экскурсии
Фотовыставка достопримечательностей столицы открылась на смотровой площадке Центрального Детского Мира на Лубянке. С помощью туристического сервиса Russpass посетители смогут сразу купить билеты и посетить архитектурные памятники Москвы.
Всего в экспозиции представлено 15 снимков знаковых мест и памятников российской столицы. С помощью QR-кодов, размещенных около каждого снимка, зрители получат информацию об истории создания достопримечательностей и интересные факты.
Также QR-коды помогут перейти на официальный сайт RussPass и сразу купить билет на посещение памятника, спланировать путешествие или забронировать тур с помощью сервиса.
На представленных фотографиях – знаменитая высотка здания министерства иностранных дел, Дома Пашкова, гостиницы «Метрополь», Спасской башни Кремля и других объектов. При этом некоторые достопримечательностей можно увидеть прямо со смотровой площадки.
На фотоработах архитектурные памятники столицы представлены с необычных ракурсов. Так, например, снимок фасада президиума Российской академии наук позволит рассмотреть детали фигур на балконах внутреннего атриума и часы на золотистой металлической конструкции.
Russpass — цифровой туристический сервис, который помогает спланировать индивидуальное путешествие по России. Здесь можно приобрести билеты на самолет или поезд, забронировать жилье, купить различные экскурсии и туры, а также узнать об интересных местах и полезных услугах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 548 / сут.
Умерли
273 тыс.+1 224 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+30 646 / сут.
- СМИ: Правительство Германии призывает США не вводить санкции против «Северного потока-2»
- На фотовыставке достопримечательностей сервис Russpass поможет организовать экскурсии
- Спасатели обнаружили тело третьего погибшего в результате взрыва дома под Николаевом
- ЦИК Киргизии: На выборах в парламент лидируют партии «Ата-Журт Кыргызстан» на выборах
- Стали известны два симптома коронавируса, которые нельзя игнорировать вакцинированным
- Путин направил слова соболезнования родным и близким Александра Градского
- В Дании выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
- В Нидерландах омикрон-штамм обнаружили у 13 приехавших из Африки
- Российские лыжники заняли весь пьедестал почета на этапе Кубка мира в Финляндии
- Польша собирается выделить деньги на возвращение мигрантов в Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru