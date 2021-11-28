На фотовыставке достопримечательностей сервис Russpass поможет организовать экскурсии

Всего в экспозиции представлено 15 снимков знаковых мест и памятников российской столицы. С помощью QR-кодов, размещенных около каждого снимка, зрители получат информацию об истории создания достопримечательностей и интересные факты.

Также QR-коды помогут перейти на официальный сайт RussPass и сразу купить билет на посещение памятника, спланировать путешествие или забронировать тур с помощью сервиса.

На представленных фотографиях – знаменитая высотка здания министерства иностранных дел, Дома Пашкова, гостиницы «Метрополь», Спасской башни Кремля и других объектов. При этом некоторые достопримечательностей можно увидеть прямо со смотровой площадки.

На фотоработах архитектурные памятники столицы представлены с необычных ракурсов. Так, например, снимок фасада президиума Российской академии наук позволит рассмотреть детали фигур на балконах внутреннего атриума и часы на золотистой металлической конструкции.

Russpass — цифровой туристический сервис, который помогает спланировать индивидуальное путешествие по России. Здесь можно приобрести билеты на самолет или поезд, забронировать жилье, купить различные экскурсии и туры, а также узнать об интересных местах и полезных услугах.

