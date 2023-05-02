Жителям сгоревших свердловских посёлков перевели 22,5 млн рублей

Жителям поселков Свердловской области, которые пострадали во время последних пожаров, переведено в общей сложности свыше 22,5 миллиона рублей. Такую цифру помощи назвал губернатор Евгений Куйвашев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Глава региона уточнил, что на минувшей неделе огонь уничтожил около 180 строений. Согласно предварительным оценкам, на восстановление сгоревшего жилья будет необходимо около двух миллиардов рублей. В эту сумму включены расходы на возобновление функционирования поврежденных объектов инфраструктуры.