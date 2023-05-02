Жителям сгоревших свердловских посёлков перевели 22,5 млн рублей
Жителям поселков Свердловской области, которые пострадали во время последних пожаров, переведено в общей сложности свыше 22,5 миллиона рублей. Такую цифру помощи назвал губернатор Евгений Куйвашев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Глава региона уточнил, что на минувшей неделе огонь уничтожил около 180 строений. Согласно предварительным оценкам, на восстановление сгоревшего жилья будет необходимо около двух миллиардов рублей. В эту сумму включены расходы на возобновление функционирования поврежденных объектов инфраструктуры.
Больше всего средств уже выделено жителями села Сосьва, которое больше всего пострадало от пожара. Для них переведена 881 выплата на сумму около 18 миллионов рублей. В этом населённом пункте огонь уничтожил почти 100 строений.
Пожары были отмечены также ещё в нескольких российских регионах, в частности, в Курганской и Омской областях. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Костромской области разгораются торфяные пожары.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru