Число жертв пожара в поселке Сосьва Свердловской области возросло до двух

Обгоревшие человеческие останки были обнаружены в ходе поисковых мероприятий в поселке Сосьва Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

Жителям сгоревших в свердловской Сосьве домов выплатят до 300 тысяч рублей

В сообщении уточняется, что останки нашли в одном из домов на улице Ленина. Предполагается, что это проживавшая в нём пожилая женщина, которая некоторое время считалась пропавшей.

Ранее было известно об одном погибшем.

«Следственная группа... продолжает работу по установлению обстоятельств масштабного пожара в поселке Сосьва», - добавили в ведомстве.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов потребовал провести проверку по факту пожара в Сосьве и оценить работу региональных властей по предупреждению пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГУ МЧС по Свердловской области
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