Число жертв пожара в поселке Сосьва Свердловской области возросло до двух
Обгоревшие человеческие останки были обнаружены в ходе поисковых мероприятий в поселке Сосьва Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
В сообщении уточняется, что останки нашли в одном из домов на улице Ленина. Предполагается, что это проживавшая в нём пожилая женщина, которая некоторое время считалась пропавшей.
Ранее было известно об одном погибшем.
«Следственная группа... продолжает работу по установлению обстоятельств масштабного пожара в поселке Сосьва», - добавили в ведомстве.
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов потребовал провести проверку по факту пожара в Сосьве и оценить работу региональных властей по предупреждению пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- Экс-разведчик США Риттер: власть на Украине сменится до завершения конфликта
- В Китае поддержали ответ Путина на изъятие активов РФ на Западе
- Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская
- Два советских памятника снесли в Львовской области
- Число жертв пожара в поселке Сосьва Свердловской области возросло до двух
- Вильфанд: в Подмосковье 27 апреля прогремит первая весенняя гроза
- В Великобритании рассказали о деятельности британских солдат на Украине
- Зеленский после разговора с Си Цзиньпином заявил о неприемлемости территориальных компромиссов
- Глава «Роскосмоса» заявил о необходимости создать аналог «Бурана»
- В Турции призвали Россию и Запад договориться о мире на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru