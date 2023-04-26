Число жертв пожара в поселке Сосьва Свердловской области возросло до двух

В сообщении уточняется, что останки нашли в одном из домов на улице Ленина. Предполагается, что это проживавшая в нём пожилая женщина, которая некоторое время считалась пропавшей.

Ранее было известно об одном погибшем.

«Следственная группа... продолжает работу по установлению обстоятельств масштабного пожара в поселке Сосьва», - добавили в ведомстве.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов потребовал провести проверку по факту пожара в Сосьве и оценить работу региональных властей по предупреждению пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

