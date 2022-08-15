Жителям и гостям российского Юга напомнили об опасности ультрафиолета

Долгое нахождение на ярком солнце опасно солнечными ожогами. Об этом напомнили в Гидрометцентре России. В Южном федеральном округе метеорологи прогнозируют высокую температуру и безоблачную погоду.

Как сообщили РИА Новости пресс-службе Гидрометцентра, 15 августа в Южном федеральном округе значение ультрафиолетового индекса составит 6-8 единиц. С последующем ослаблением с 16-го числа. Специалисты пояснили, что это высокий уровень, который объясняется дефицитом озона, безоблачным небом и высотой солнца над уровнем горизонта. В этой связи, нахождение на открытом пространстве в полуденные часы может негативно отразиться на общем самочувствии человека и состоянии его кожи.

В Гидрометцентре предупредили о 40-градусной жаре в Поволжье и на юге России

По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие три дня на большей части на Юге России ожидается сильная жара с дневной температурой воздуха до 42 градусов.

Ранее жителям и гостям столичного региона рассказали об аномальной жаре на предстоящей неделе. В ночные часы в Москве воздух будет оставаться прогретым до 20 градусов. Днём столбики термометров будут находиться у 30-градусной отметки.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Краснодарский КрайПогодная ОпасностьЖара
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