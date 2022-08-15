Жителям и гостям российского Юга напомнили об опасности ультрафиолета

Долгое нахождение на ярком солнце опасно солнечными ожогами. Об этом напомнили в Гидрометцентре России. В Южном федеральном округе метеорологи прогнозируют высокую температуру и безоблачную погоду.



Как сообщили РИА Новости пресс-службе Гидрометцентра, 15 августа в Южном федеральном округе значение ультрафиолетового индекса составит 6-8 единиц. С последующем ослаблением с 16-го числа. Специалисты пояснили, что это высокий уровень, который объясняется дефицитом озона, безоблачным небом и высотой солнца над уровнем горизонта. В этой связи, нахождение на открытом пространстве в полуденные часы может негативно отразиться на общем самочувствии человека и состоянии его кожи.