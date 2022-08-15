Жителям и гостям российского Юга напомнили об опасности ультрафиолета
Долгое нахождение на ярком солнце опасно солнечными ожогами. Об этом напомнили в Гидрометцентре России. В Южном федеральном округе метеорологи прогнозируют высокую температуру и безоблачную погоду.
Как сообщили РИА Новости пресс-службе Гидрометцентра, 15 августа в Южном федеральном округе значение ультрафиолетового индекса составит 6-8 единиц. С последующем ослаблением с 16-го числа. Специалисты пояснили, что это высокий уровень, который объясняется дефицитом озона, безоблачным небом и высотой солнца над уровнем горизонта. В этой связи, нахождение на открытом пространстве в полуденные часы может негативно отразиться на общем самочувствии человека и состоянии его кожи.
По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие три дня на большей части на Юге России ожидается сильная жара с дневной температурой воздуха до 42 градусов.
Ранее жителям и гостям столичного региона рассказали об аномальной жаре на предстоящей неделе. В ночные часы в Москве воздух будет оставаться прогретым до 20 градусов. Днём столбики термометров будут находиться у 30-градусной отметки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+25 273 / сут.
Умерли
383 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+15 410 / сут.
- Путин заявил, что россияне гордятся своей армией и флотом
- Владимир Путин выступил за тесное международное сотрудничество в оборонной сфере.
- Победителем седьмого фестиваля фейерверков «Ростех» в Москве стал Пакистан
- Рада продлила действие военного положения и мобилизацию на Украине
- Аксенов назвал ложью информацию о том, что с Крыма бегут люди
- Мэр Киева Кличко объявил о разводе
- Жителям и гостям российского Юга напомнили об опасности ультрафиолета
- СМИ: Численность населения Земли превысила 8 млрд человек
- Lada Niva Travel вернулась на конвейер в Тольятти
- Число погибших при обстреле Донецка выросло до пяти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru