Коронавирус выявляют более чем у 40% москвичей с симптомами ОРВИ
Доля жителей Москвы с коронавирусной инфекцией, которые сначала обращались к врачу с симптомами ОРВИ, составляет более 40%. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет ТАСС.
Она подчеркнула, что столичные власти приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ. Поскольку доля людей, у которых изначально устанавливается ОРВИ, а потом в результате ПЦР-исследования подтверждается диагноз «коронавирусная инфекция», составляет более 40, отмечает RT.
А ранее Анастасия Ракова заявила, что власти Москвы надеются на то, что победить COVID-19 получится через несколько месяцев. Она подчеркнула, что в столице уже запущена массовая вакцинация.
В Москве 5 декабря на базе поликлиник открылись 70 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19. В первую очередь бесплатную прививку делают люди из основной группы риска - врачи, учителя, а также сотрудники клининговых служб, администраторы, работающие в медицинских и образовательных учреждениях.
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