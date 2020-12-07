Коронавирус выявляют более чем у 40% москвичей с симптомами ОРВИ

Доля жителей Москвы с коронавирусной инфекцией, которые сначала обращались к врачу с симптомами ОРВИ, составляет более 40%. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что столичные власти приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ. Поскольку доля людей, у которых изначально устанавливается ОРВИ, а потом в результате ПЦР-исследования подтверждается диагноз «коронавирусная инфекция», составляет более 40, отмечает RT.