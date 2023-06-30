Жители Краснодара захотели помешать рэперу PLC реконструировать детскую площадку

Ранее рэпер выпустил клип со звездами футбольного клуба «Краснодар», ролик был снят на спортивной площадке по улице Гудимы, состояние которой было весьма не удовлетворительным.

Как отметил PLC, проект «той самой площадки» подготовили два месяца назад.

«Все заряжены - строители, администрация города, управляющая компания… НО! Мы уже месяц решаем вопрос с УПРАВДОМОМ! Она говорит: Не нужно нам здесь такого, это шуметь под окнами будут, наркоманы собираться и так далее», — поделился рэпер.

Накануне исполнитель встретился с жильцами и управдомом, чтобы убедить инициативную группу в необходимости реконструкции площадки. Рэпер пожаловался, что местные жители хотят помешать работам. Музыканту ответили, что его «никто не звал».

«Я думаю, что мы можем перенести проект в какой-то другой район ... за малых обидно», — поделился PLC.

Музыкант добавил, что среди жильцов проведут голосование, строительство площадки начнут, если инициативу поддержат 62% населения.

