В Краснодаре запретили вывески на иностранных языках

Депутаты городской думы Краснодара проголосовали за введение запрета на оформление вывесок на иностранных языках за исключением зарегистрированных товарных знаков. Об этом объявил через соцсети мэр краевого центра Евгений Наумов.

Соответствующие изменения внесены в правила благоустройства города. Как уточнил градоначальник, запрет включает использование и транслитерации.