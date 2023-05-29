В Краснодаре запретили вывески на иностранных языках
Депутаты городской думы Краснодара проголосовали за введение запрета на оформление вывесок на иностранных языках за исключением зарегистрированных товарных знаков. Об этом объявил через соцсети мэр краевого центра Евгений Наумов.
Соответствующие изменения внесены в правила благоустройства города. Как уточнил градоначальник, запрет включает использование и транслитерации.
Кроме того, предполагается привести архитектурный облик Краснодара к общему стилю. В частности, вводятся новые правила оформления остановок общественного транспорта, уточнены особенности оформления магистральных трасс.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее депутат из Саратовской областной думы Роман Чуйченко пристыдил владельцев и посетителей ресторана Belgium Bar за такую вывеску.
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