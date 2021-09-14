Жителей Подмосковья предупредили об опасных грибах
В подмосковных лесах из-за изменения климата стало расти больше самых ядовитых грибов - бледных поганок. Об этом рассказал миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский.
«Это смертельно ядовитый гриб, самый опасный. Её и раньше у нас было сколько-то, но сейчас прям все больше и больше», - заявил ученый. Кроме того, в лесах начали замечать еще один ядовитый гриб, Галерину окаймленную. По словам Вишневского, галерина опасна еще и тем, что ее легко спутать с опенком.
При этом не все новые грибы, появившиеся в регионе, опасны для жителей. Так, миколог рассказал о маховиках, дубовиках и черных лисичках, - южных грибах, которые совсем недавно начали расти в Московской области. Специалист отметил, что новые виды активно осваивают местность в черте города.
«Стало больше дубовиков – тоже южные трубчатые грибы, типа белых, только цветные. Красные, оранжевые. Дубовиков реально становится больше», - передает слова ученого «Радио 1».
Ранее министерство природных ресурсов и экологии РФ заявило, что ограничений для сбора грибов, орехов, ягод и дикорастущих плодов в лесах для собственных нужд в России нет.
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