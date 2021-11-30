Жителей Москвы предупредили о девятибалльных пробках

Природные катаклизмы привели к сильной загруженности автомобильных дорог столицы во вторник вечером. Пробки достигли 9 из 10 баллов согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

«Вёдра Бенедикта»: Синоптики пророчат Москве и Петербургу небывалые катаклизмы

Москву накрыло ветром и снегом, ожидается сильная гололедица. Согласно картам сервиса, пробки охватили почти весь центр города, включая Садовое кольцо и бульвары, а также почти все Третье транспортное кольцо (ТТК) и МКАД.

В свою очередь, департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале посоветовал водителям отложить поездки на более поздний вечер. Средняя скорость личных машин составила не более 25 км/ч.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец накануне предупреждал жителей центральной части России о генуэзском циклоне «Бенедикт», который в последний день осени зальет дождями Москву и завалит снегом Санкт-Петербург. Ранее во вторник в Москве 59 деревьев упали из-за сильных порывов ветра.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЗимаДорогиМоскваПробки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры