Жителей Москвы предупредили о девятибалльных пробках
Природные катаклизмы привели к сильной загруженности автомобильных дорог столицы во вторник вечером. Пробки достигли 9 из 10 баллов согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».
Москву накрыло ветром и снегом, ожидается сильная гололедица. Согласно картам сервиса, пробки охватили почти весь центр города, включая Садовое кольцо и бульвары, а также почти все Третье транспортное кольцо (ТТК) и МКАД.
В свою очередь, департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале посоветовал водителям отложить поездки на более поздний вечер. Средняя скорость личных машин составила не более 25 км/ч.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец накануне предупреждал жителей центральной части России о генуэзском циклоне «Бенедикт», который в последний день осени зальет дождями Москву и завалит снегом Санкт-Петербург. Ранее во вторник в Москве 59 деревьев упали из-за сильных порывов ветра.
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