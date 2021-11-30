Порывы ветра повалили 59 деревьев в Москве
К полудню в Москве 59 деревьев упали, не выдержав сильных порывов ветра. Есть поврежденные автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Коммунальные и экстренные службы Москвы работают в усиленном режиме. «Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», - говорится в сообщении. В городе работают 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», которые прочищают решётки водостоков и ливневые колодцы.
Во избежание чрезвычайных ситуаций в Москве закрыты для посетителей парки культуры и отдыха. В пресс-службе Мосгорпарка уточняют, что с помощью громкоговорителей в парках передают сообщения о возможной опасности. Решение об открытии зон отдыха будет приниматься исходя из погодных условий, уточняют в пресс-службе.
По прогнозам метеорологов, непогода с порывами ветра до 20-25 метров в секунду сохранится до конца вторника. Власти города просят, по возможности, воздержаться от выхода на улицу, не укрываться от непогоды под деревьями и шаткими конструкциями, не парковать вблизи них автомобили.
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