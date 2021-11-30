Порывы ветра повалили 59 деревьев в Москве

Во избежание чрезвычайных ситуаций в Москве закрыты для посетителей парки культуры и отдыха. В пресс-службе Мосгорпарка уточняют, что с помощью громкоговорителей в парках передают сообщения о возможной опасности. Решение об открытии зон отдыха будет приниматься исходя из погодных условий, уточняют в пресс-службе.

По прогнозам метеорологов, непогода с порывами ветра до 20-25 метров в секунду сохранится до конца вторника. Власти города просят, по возможности, воздержаться от выхода на улицу, не укрываться от непогоды под деревьями и шаткими конструкциями, не парковать вблизи них автомобили.