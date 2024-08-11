Власти Курской области приостановили начисление платы за ЖКХ в ряде районов
Оперативный штаб Курской области принял решение о приостановке начисления платы за услуги ЖКХ в ряде районов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила региональная администрация.
Решение вступает в силу в августе. Плату за начисление услуг ЖКХ приостановили в Суджанском, Беловском, Кореневском, Рыльском, Хомутовском, Глушковском, Большесолдатском и Льговском районах.
«Речь в том числе идёт о городе Льгове, который является отдельным муниципальным образованием», - говорится в заявлении.
В воскресенье пресс-служба регионального правительства сообщила, что распространяемая информация об эвакуации в регионе является фейком, передает «Радиоточка НСН».
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