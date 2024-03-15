Жителей белгородской Козинки вывезли из села из-за сильных разрушений
Жителей села Козинка Грайворонского района Белгородской области вывезли из населенного пункта на фоне серьезных разрушений. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, селу «досталось сильно».
«Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР», — написал Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Глава области добавил, что в пятницу власти начнут восстановительные работы в населенном пункте, если позволит обстановка. Позже Гладков сообщил об эвакуации около 400 жителей Горы-Подола, Глотово и Козинки.
«Жители, которые во время подомового обхода приняли решение остаться в своих домах, если они передумают, мы готовы им помочь свои дома покинуть», — добавил губернатор.
Ранее Козинка подверглась массовому обстрелу со стороны Украины, дома в населенном пункте сильно повреждены, напоминает телеканал «360».
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