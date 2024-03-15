Жителей белгородской Козинки вывезли из села из-за сильных разрушений

Как отметил губернатор, селу «досталось сильно».

«Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР», — написал Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава области добавил, что в пятницу власти начнут восстановительные работы в населенном пункте, если позволит обстановка. Позже Гладков сообщил об эвакуации около 400 жителей Горы-Подола, Глотово и Козинки.

«Жители, которые во время подомового обхода приняли решение остаться в своих домах, если они передумают, мы готовы им помочь свои дома покинуть», — добавил губернатор.

Ранее Козинка подверглась массовому обстрелу со стороны Украины, дома в населенном пункте сильно повреждены, напоминает телеканал «360».

