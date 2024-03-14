Гладков: в Белгородской области за сутки зафиксировали 208 прилетов

За сутки в Белгородской области зафиксировали около 208 прилетов и 23 атаки при помощи беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Так, по селу Мокрая Орловка украинские войска выпустили 25 реактивных снарядов. Пострадавших нет.

В поселке Горьковском зафиксирован 51 прилет. Один из снарядов попал в крышу школы. Повреждения выявлены в семи домовладениях.

ВСУ 14 марта несколько раз обстреливали Белгород и другие районы области, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня. Погибли два человека, 17 пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгородская область

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