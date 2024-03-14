Гладков: в Белгородской области за сутки зафиксировали 208 прилетов
За сутки в Белгородской области зафиксировали около 208 прилетов и 23 атаки при помощи беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Так, по селу Мокрая Орловка украинские войска выпустили 25 реактивных снарядов. Пострадавших нет.
В поселке Горьковском зафиксирован 51 прилет. Один из снарядов попал в крышу школы. Повреждения выявлены в семи домовладениях.
ВСУ 14 марта несколько раз обстреливали Белгород и другие районы области, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня. Погибли два человека, 17 пострадали, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: в Белгородской области за сутки зафиксировали 208 прилетов
- Актер Марат Башаров остановил спектакль в Ростове, чтобы помочь зрителю
- Times: самолет министра обороны Британии лишился связи в районе Калининграда
- В ЮАР произошел масштабный сбой в работе интернета
- Умерла народная артистка СССР Ламара Чкония
- Bloomberg: Apple приобрела канадский стартап в области ИИ
- Пентагон назвал единичным новый пакет помощи Украине на $300 млн
- На Запорожской АЭС перезапустили резервную линию питания
- Белоруссия ввела запрет на ввоз товаров через границу с Литвой
- Variety: зарплата звезды «Дюны» Тимоти Шаламе выросла в два раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru