Жильцам обрушившегося в Ростове-на-Дону дома выдадут по 10 тысяч рублей

Всем зарегистрированным в доме на улице Нариманова, 72/3 жильцам выплатят по 10 тысяч рублей. Полностью утратившим имущество дадут еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично - 20 тысяч рублей.

28 семей обрушившегося дома размещены в маневренном фонде.

Частичное обрушение стены первого подъезда кирпичного пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова произошло 27 января. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился. Никто не пострадал, так как жильцов заранее эвакуировали накануне.



