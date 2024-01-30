Жильцам обрушившегося в Ростове-на-Дону дома выдадут по 10 тысяч рублей

Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону начали получать единовременную материальную помощь. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

По его словам, средства перечислены 72 заявителям, еще 29 человек получат деньги в среду, 31 января.

СК возбудил дело после частичного обрушения дома в Ростове-на-Дону

Всем зарегистрированным в доме на улице Нариманова, 72/3 жильцам выплатят по 10 тысяч рублей. Полностью утратившим имущество дадут еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично - 20 тысяч рублей.

28 семей обрушившегося дома размещены в маневренном фонде.

Частичное обрушение стены первого подъезда кирпичного пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова произошло 27 января. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился. Никто не пострадал, так как жильцов заранее эвакуировали накануне.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/golubev_vu
ТЕГИ:ВыплатыОбрушениеРостов-на-Дону

Горячие новости

Все новости

партнеры