Жильцам обрушившегося в Ростове-на-Дону дома выдадут по 10 тысяч рублей
Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону начали получать единовременную материальную помощь. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
По его словам, средства перечислены 72 заявителям, еще 29 человек получат деньги в среду, 31 января.
Всем зарегистрированным в доме на улице Нариманова, 72/3 жильцам выплатят по 10 тысяч рублей. Полностью утратившим имущество дадут еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично - 20 тысяч рублей.
28 семей обрушившегося дома размещены в маневренном фонде.
Частичное обрушение стены первого подъезда кирпичного пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова произошло 27 января. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился. Никто не пострадал, так как жильцов заранее эвакуировали накануне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru