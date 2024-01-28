СК возбудил дело после частичного обрушения дома в Ростове-на-Дону
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону, сообщило региональное управление ведомства.
Дело возбуждено по статье «Халатность». Представитель СК отметил, что дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году.
Частичное обрушение стены пятиэтажного дома произошло в субботу вечером. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье полностью обрушился первый подъезд. Пострадавших нет.
Ростовские власти выплатят материальные компенсации 82 семьям. 97 человек переселят в маневренный фонд, передает «Радиоточка НСН».
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