СК возбудил дело после частичного обрушения дома в Ростове-на-Дону

Дело возбуждено по статье «Халатность». Представитель СК отметил, что дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году.

Частичное обрушение стены пятиэтажного дома произошло в субботу вечером. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье полностью обрушился первый подъезд. Пострадавших нет.

Ростовские власти выплатят материальные компенсации 82 семьям. 97 человек переселят в маневренный фонд, передает «Радиоточка НСН».

