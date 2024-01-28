СК возбудил дело после частичного обрушения дома в Ростове-на-Дону

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону, сообщило региональное управление ведомства.

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Дело возбуждено по статье «Халатность». Представитель СК отметил, что дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году.

Частичное обрушение стены пятиэтажного дома произошло в субботу вечером. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье полностью обрушился первый подъезд. Пострадавших нет.

Ростовские власти выплатят материальные компенсации 82 семьям. 97 человек переселят в маневренный фонд, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/golubev_vu
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