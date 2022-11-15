Губернатор Гладков сообщил о двух погибших при обстреле Шебекино
В Белгородской области в результате обстрела города Шебекино погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место», - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что глава городского округа Шебекина и оперативные службы совершают подомовой обход территории.
Обстрел Шебекино стал третьей атакой ВСУ на Белгородскую область за сутки. Сначала был обстрелян поселок Ленинский Шебекинского городского округа, затем Гладков сообщил о минометной атаке нескольких сел Грайворонского городского округа. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.
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