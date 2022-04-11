«Желтый» уровень террористической опасности введен в Брянской области

В Брянской области с 11 апреля вводится высокий, «желтый» уровень террористической опасности в связи с возможностью провокаций со стороны Украины. Об этом предупредили в пресс-службе регионального правительства.

В Курской области с 11 апреля вводится высокий уровень террористической опасности

Жителям рекомендуют воздержаться от посещения людных мест, а также всегда иметь при себе документы удостоверяющие личность. Их нужно будет предъявить по первому требованию сотрудника правоохранительных органов. Граждан также попросили обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей вблизи многоквартирных жилых домов.

Высокий уровень террористической опасности был введен сегодня также в Курской, Воронежской и Белгородской областях.


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ФОТО: bga32.ru
ТЕГИ:ТерроризмБрянская Область
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