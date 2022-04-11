«Желтый» уровень террористической опасности введен в Брянской области

Жителям рекомендуют воздержаться от посещения людных мест, а также всегда иметь при себе документы удостоверяющие личность. Их нужно будет предъявить по первому требованию сотрудника правоохранительных органов. Граждан также попросили обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей вблизи многоквартирных жилых домов.

Высокий уровень террористической опасности был введен сегодня также в Курской, Воронежской и Белгородской областях.



