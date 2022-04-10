В Курской области с 11 апреля вводится высокий уровень террористической опасности

Власти приграничной Курской области вводят высокий уровень террористической опасности с 11 апреля. «Желтый» уровень начнет действовать в связи с возможными провокациями украинских националистов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Курский губернатор заявил о попытке обстрела позиций российских пограничников

«В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введён жёлтый уровень террористической опасности», — написал Старовойт.

Он пояснил, что «желтый» уровень, согласно принятой шкале, соответствует высокой степени опасности.

Накануне, 9 апреля Старовойт провел совещание с главами районов, представителями МВД, Минобороны РФ и погрануправления в рамках обеспечения комплексной безопасности жителей региона в Курской области. Он осмотрел контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция для создания дополнительной безопасности, в том числе, контроля транспортного потока.

Ранее стало известно, что из минометов со стороны Украины был обстрелян погранпост в районе Елизаветовки в Курской области. Пострадавших и разрушений нет.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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