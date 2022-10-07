«Желтый» уровень террористической опасности продлён на Белгородчине

Высокий, «жёлтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлён в очередной раз, теперь – до 22 октября. Об этом объявил губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, на Белгородчине на две недели продлили запрет на запуски пиротехники - петард, фейерверков, салютов.

Сегодня же «жёлтый» уровень террористической опасности продлили в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт призвал жителей информировать экстренные службы о подозрительных личностях, бесхозных предметах и беспилотных летательных аппаратах.

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«Жёлтый» уровень террористической опасности в российских регионах, которые граничат с Украиной, действует с апреля. Так, в Брянской области его днём ранее продлили до 21 октября.

Между тем, бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал ввести статус контртеррористической операции на территории всей России.

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Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:УкраинаТерроризмБелгород
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