«Желтый» уровень террористической опасности продлён на Белгородчине

Высокий, «жёлтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлён в очередной раз, теперь – до 22 октября. Об этом объявил губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, на Белгородчине на две недели продлили запрет на запуски пиротехники - петард, фейерверков, салютов.

Сегодня же «жёлтый» уровень террористической опасности продлили в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт призвал жителей информировать экстренные службы о подозрительных личностях, бесхозных предметах и беспилотных летательных аппаратах.