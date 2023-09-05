Заселение новостройки на юго-востоке Москвы начнется до конца года
Заселение нового дома на 341 квартиру по адресу: Краснодарская улица, дом 6 (район Люблино, ЮВАО), построенного по программе реновации, начнется до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Глава департамента Сергей Левкин отметил, что этот дом стал одиннадцатой новостройкой, возведенной в Люблино в рамках программы реновации. В него переедут свыше 550 жителей района.
Левкин добавил, что три квартиры адаптированы для маломобильных москвичей. Также для жильцов построен подземный паркинг на 178 машиномест. Благоустроена и прилегающая территория — здесь выполнено комплексное озеленение, а во дворе появились детская и спортивная площадки.
В квартале, где находится новостройка, развита социально-бытовая инфраструктура — поблизости расположены множество магазинов, несколько школ, а также остановки общественного транспорта, станция метро «Люблино» и одноименная платформа МЦД-2, отметил глава департамента.
По словам Левкина, сегодня в Люблино переданы под заселение 10 новых домов, также возводится еще семь новостроек. В свою очередь расселение коснулось 32 зданий: 15 из них полностью отселено, семь уже снесены. На месте демонтированных домов строятся новые здания. Всего в районе планируется снести 152 дома, а почти 30 тысяч жителей Люблино получат ключи от новых квартир.
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