Собянин: Ключи от квартир по реновации в ВАО получили 14,3 тысячи москвичей

Свыше 1 тысячи домов с более чем 209 тысячами жителей включены в программу реновации на востоке Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В программу реновации на востоке Москвы включены 1062 дома ... Мы уже ввели в эксплуатацию 29 домов, 48 — сейчас строим, а 41 — проектируем», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин указал, что квартиры в новостройках в ВАО получили 14,3 тысячи москвичей, а еще 1,1 тысячи горожан выбирают жилье или оформляют документы. Мэр добавил, что на первых этажах новых домов появятся 127 нежилых помещений: в них расположатся магазины, аптеки, кафе, другие объекты.

