Записаться на прививку от COVID-19 в Подмосковье поможет голосовой робот

Жителям Подмосковья стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 в голосовом меню по телефону 112. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она подчеркнула, что в основе работы голосового помощника лежат технологии искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи. Робот предлагает выбрать пункт вакцинации в поликлинике, а также удобные для записи дату и время. Для этого достаточно назвать номер полиса ОМС, сообщает «Радио 1».

Кроме того, записаться на прививку можно на портале «Госуслуг», в самой поликлинике и МФЦ, а также в клубах «Активное долголетие». Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Также вакцинация от COVID-19 в Подмосковье проводится в мобильных комплексах и торговых центрах.

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Между тем, ранее Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что третья волна COVID-19 в России вполне вероятна, но она будет значительно слабее предыдущих. Он подчеркнул, что ни одной стране не удалось её избежать. По словам Грефа, как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению COVID-19, начинается всплеск. В свою очередь, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», такого рода прогнозы стоит делать специалистам.


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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ПодмосковьеВакцинацияКоронавирус
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