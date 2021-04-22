Записаться на прививку от COVID-19 в Подмосковье поможет голосовой робот
Жителям Подмосковья стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 в голосовом меню по телефону 112. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она подчеркнула, что в основе работы голосового помощника лежат технологии искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи. Робот предлагает выбрать пункт вакцинации в поликлинике, а также удобные для записи дату и время. Для этого достаточно назвать номер полиса ОМС, сообщает «Радио 1».
Кроме того, записаться на прививку можно на портале «Госуслуг», в самой поликлинике и МФЦ, а также в клубах «Активное долголетие». Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Также вакцинация от COVID-19 в Подмосковье проводится в мобильных комплексах и торговых центрах.
Между тем, ранее Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что третья волна COVID-19 в России вполне вероятна, но она будет значительно слабее предыдущих. Он подчеркнул, что ни одной стране не удалось её избежать. По словам Грефа, как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению COVID-19, начинается всплеск. В свою очередь, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», такого рода прогнозы стоит делать специалистам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 996 / сут.
Умерли
107 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 934 / сут.
- СБУ задержала «агента ФСБ»
- В России утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году
- СМИ: Три матча Евро-2020 перенесут из Дублина в Санкт-Петербург
- Чехия потребовала высылки 63 сотрудников российского посольства
- В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из Словакии
- Путин пригласил Зеленского в Москву
- Суд оценил в 20 тысяч рублей ретвит бывшего вице-спикера Рыжкова
- В Москве открылся ММКФ
- Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече
- Словакия объявила о высылке трех сотрудников посольства РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru