Записаться на прививку от COVID-19 в Подмосковье поможет голосовой робот

Жителям Подмосковья стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 в голосовом меню по телефону 112. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она подчеркнула, что в основе работы голосового помощника лежат технологии искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи. Робот предлагает выбрать пункт вакцинации в поликлинике, а также удобные для записи дату и время. Для этого достаточно назвать номер полиса ОМС, сообщает «Радио 1».

Кроме того, записаться на прививку можно на портале «Госуслуг», в самой поликлинике и МФЦ, а также в клубах «Активное долголетие». Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Также вакцинация от COVID-19 в Подмосковье проводится в мобильных комплексах и торговых центрах.