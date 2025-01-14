Занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут дистанционно из-за угрозы БПЛА
14 января 202507:33
Уроки в саратовских школах пройдут дистанционно на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.
«Занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме», — написал губернатор в Telegram-канале.
Как отметил Бусаргин, властям поручили оперативно донести информацию до родителей.
Ранее в Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА. Позже стало известно, что из-за беспилотников было повреждено промышленное предприятие в Энгельсе, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru