СМИ: Взрывы гремят в небе над Энгельсом

По их словам, работает система ПВО. Было слышно около 10 взрывов над городом. Над одним из районов виден дым от пожара.

Как заявил глава региона Роман Бусаргин, в результате атаки беспилотников есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе.

Минувшей ночью Тульская и Воронежская области подверглись атакам беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

