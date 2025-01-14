СМИ: Взрывы гремят в небе над Энгельсом

Над Энгельсом в Саратовской области гремят взрывы, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

ПВО уничтожила 40 украинских беспилотников над территорией РФ

По их словам, работает система ПВО. Было слышно около 10 взрывов над городом. Над одним из районов виден дым от пожара.

Как заявил глава региона Роман Бусаргин, в результате атаки беспилотников есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе.

Минувшей ночью Тульская и Воронежская области подверглись атакам беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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