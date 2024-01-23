Заммэра Ракова рассказала о тестировании ИИ в лабораторной службе Москвы

Пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в работу городской службы лабораторной диагностики стартовал в российской столице. Он реализуется на базе Диагностического центра лабораторных исследований, сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.

Эксперимент организован по направлению жидкостная цитология, в случае успеха проект распространят на другие направления диагностики. По словам заместителя градоначальника, цифровой помощник в фоновом режиме будет распознавать патологические изменения в биоматериале и информировать об этом специалиста.