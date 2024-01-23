Заммэра Ракова рассказала о тестировании ИИ в лабораторной службе Москвы

Пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в работу городской службы лабораторной диагностики стартовал в российской столице. Он реализуется на базе Диагностического центра лабораторных исследований, сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.

Эксперимент организован по направлению жидкостная цитология, в случае успеха проект распространят на другие направления диагностики. По словам заместителя градоначальника, цифровой помощник в фоновом режиме будет распознавать патологические изменения в биоматериале и информировать об этом специалиста.

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ИИ уже завершил первый этап обучения – он получил навыки распознавания «нормы». Сейчас алгоритмы учатся анализировать результаты лабораторных исследований с патологическими изменениями. Интеллектуальные системы избавят специалистов от рутинных операций и дадут им возможность тратить больше времени на наиболее сложные случаи.

В дальнейшем сервис предполагается интегрировать в единую информационную систему, которая даёт возможность автоматизировать все этапы цитологических и гистологических исследований. Москва уже более 10 лет проводит активную деятельность по цифровизации системы здравоохранения.

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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваИскусственный ИнтеллектМедицина

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