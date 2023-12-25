Собянин назвал важные исследования, которые проводит ветлаборатория Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе столичной ветеринарной лаборатории. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил Собянин, в прошлом году завершился капремонт лаборатории – ведущего центра в области лабораторных исследований широкого спектра.

«После ремонта и дооснащения новейшим оборудованием мощность лаборатории увеличилась почти в два раза – до 120 тыс. исследований в год», – подчеркнул мэр.

Одним из главных направлений работы лаборатории является проверка безопасности пищевых продуктов. Специалисты используют 218 различных методик для исследования всех видов продуктов от мяса и рыбы до орехов, грибов и сухофруктов. В организацию обращаются перерабатывающие предприятия, торговые организации, рынки, ярмарки. Кроме того, исследования могут заказать и обычные горожане.

Также лаборатория заботится о здоровье домашних животных. К экспертам обращаются Московский зоопарк, цирки на проспекте Вернадского и Цветном бульваре, «Москвариум», ветклиники, зоомагазины, владельцы домашних питомцев. Специалисты проводят исследования по широкому спектру вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваний, от распространенных до экзотических инфекций.

Как отметил Собянин, лаборатория регулярно проводит мониторинг здоровья экзотических животных согласно правилам работы зоопарков и цирков.

«Недавно плановую диагностику прошли копытные животные Московского зоопарка: лошади, верблюды, альпаки были проверены на сап (тяжелое инфекционное заболевание животных) и су-ауру», – указал мэр.

Ремонт и переоснащение ветеринарной лаборатории позволили вывести на качественно новый уровень ее работу и расширить перечень услуг. Благодаря современной технике исследования проводят на несколько инфекций одновременно, врачи быстрее получают заключения и могут эффективнее предотвращать либо локализовывать распространение болезней.

«И если мы, обычные люди, как страшный сон вспоминаем ковидные маски и перчатки, то для сотрудников лаборатории – это ежедневная реальность. В начале рабочего дня все они проходят санпропускник. Работающие в отделе особо опасных болезней надевают герметичные костюмы, очки, маски, перчатки. В "заразной зоне" разрешается находиться не более четырех часов в день», — рассказал мэр.

Собянин добавил, что в зоне должны одновременно находиться не менее двух специалистов для подстраховки в нештатной ситуации. После рабочего дня сотрудники должны вновь пройти через санпропускник. При этом их спецодежду отправляют на обеззараживание в автоклавах.

