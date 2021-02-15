Заммэра: Для уборки Москвы не привлекаются военизированные подразделения

По словам Бирюкова, городские коммунальные службы сами справляются с последствиями сильного снегопада. Бирюкова напомнил, что у администрации "достаточно сил" для самостоятельной уборки городской территории.



В Москве, по словам Бирюкова, работают 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, а также около 15 тысяч единиц снегоуборочной техники. Заммэра добавил, что завершить очистку Москвы от снега планируется к выходным, т.е. в течение четырех дней.



