Власти назвали сроки очистки Москвы от снега
Власти российской столицы планируют в течение четырёх дней полностью ликвидировать последствия сильного снегопада, который обрушился на город в конце прошлой недели. О таких сроках сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По его данным, за несколько дней в мегаполисе выпало 35 сантиметров снега, в некоторых районах – ещё больше. Службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме для очистки горда. В работах принимают участие 116 тысяч человек, в том числе 80 тысяч дворников. Задействовано 15 тысяч единиц техники.
С начала снежного аврала в столице уже перемещено порядка 10 миллионов кубических метров снега. Круглосуточно с максимальной загрузкой работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.
Температура теплоносителя в системе городского отопления повышена до максимальных - 130 градусов. Теплоснабжение идёт без сбоев в штатном режиме. «Оранжевый» уровень погодной опасности, объявленный из-за морозов в столичном регионе, продлен до 22:00 16 февраля. Завтра днем в некоторых районах может похолодать до - 21 °C, ночью - до минус 25…27 °C.
На случай возникновения нештатных ситуаций в оперативной готовности находятся полторы тысячи аварийных бригад, созданы запасы резервного топлива, подготовлено 2 500 аварийных источников электроснабжения, а также передвижные котельные.
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