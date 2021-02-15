Власти назвали сроки очистки Москвы от снега

Власти российской столицы планируют в течение четырёх дней полностью ликвидировать последствия сильного снегопада, который обрушился на город в конце прошлой недели. О таких сроках сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его данным, за несколько дней в мегаполисе выпало 35 сантиметров снега, в некоторых районах – ещё больше. Службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме для очистки горда. В работах принимают участие 116 тысяч человек, в том числе 80 тысяч дворников. Задействовано 15 тысяч единиц техники.

С начала снежного аврала в столице уже перемещено порядка 10 миллионов кубических метров снега. Круглосуточно с максимальной загрузкой работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.

Температура теплоносителя в системе городского отопления повышена до максимальных - 130 градусов. Теплоснабжение идёт без сбоев в штатном режиме. «Оранжевый» уровень погодной опасности, объявленный из-за морозов в столичном регионе, продлен до 22:00 16 февраля. Завтра днем в некоторых районах может похолодать до - 21 °C, ночью - до минус 25…27 °C.

На случай возникновения нештатных ситуаций в оперативной готовности находятся полторы тысячи аварийных бригад, созданы запасы резервного топлива, подготовлено 2 500 аварийных источников электроснабжения, а также передвижные котельные.

